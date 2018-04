Acusan a un profesor de violar a un estudiante de 15 años en un baño de la escuela

La Policía de Nueva York ha acusado a un profesor de abusar sexualmente, y en repetidas ocasiones, de un menor en uno de los baños de una escuela de Brooklyn, NY (EE.UU.).

Andre Braddy, de 34 años, fue arrestado el miércoles, acusado de haber mantenido relaciones sexuales no consentidas con un menor de 14 años, estudiante de la misma escuela en la que Braddy impartía clases.

Braddy, profesor de matemáticas de octavo grado en el Colegio Público de East Flatbush, en el citado barrio neoyorquino, supuestamente mantuvo múltiples encuentros sexuales con un alumno, en uno de los baños del colegio, declaró la policía en la emisora 'WABC' de la 'ABC NY'.

Fue el propio menor quien confesó los hechos a sus padres, quienes se pusieron en contacto con las autoridades. El chico aseguró que los encuentros habían estado sucediéndose al menos durante un mes, según informa 'WABC'.

Braddy se enfrenta a graves acusaciones por abuso sexual, participar en un acto delictivo y cometer un acto perjudicial para el menor.

El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York calificó las acusaciones de "profundamente inquietantes" y dijo que no se permitiría a Braddy contactar con los estudiantes durante la investigación.

"Estas acusaciones son profundamente inquietantes, no tienen cabida en nuestras escuelas, y fue inmediatamente suspendido", manifestó el departamento a 'WABC' en un comunicado. "Se mantendrá alejado de los estudiantes a la espera del resultado de la investigación".

Braddy enseñaba en el colegio desde 2015.

He didn't seem to want to face the cameras. Teacher charged with having sexual relationship with 14 year old student. pic.twitter.com/q1w0TJfSHe