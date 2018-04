El actor Hank Azaria deja caer la posibilidad de no seguir poniendo voz a Apu en 'Los Simpson'

El famoso personaje indio de 'Los Simpson' Apu Nahasapeemapetilon, dueño del Badulaque de Springfield, podría correr peligro hasta el punto de desaparecer de los dibujos animados. Así lo ha dejado entrever el actor que lo interpreta, Hank Azaria, en una entrevista concedida al programa 'The Late Show'.

Azaria, que también da voz a otros personajes como Mou, Cletus o Clancy, deja la puerta abierta a ceder el testigo a otro actor indio por la polémica surgida en torno al personaje, ya que le "entristece" el hecho de que "alguien haya recibido burlas basándose en Apu".

Toda esta polémica tiene su origen en que el personaje se considera un estereotipo racista de los asiáticos del sur, a raíz de unas declaraciones del cómico norteamericano, Hari Kondabolu, en el documental 'The Problem With Apu'.

Los creadores de 'Los Simpson' se han defendido de estas acusaciones respondiendo con una de las escenas de un capítulo en el que Lisa mira una foto de Apu y le pregunta a Marge cómo algo que era extrovertido y alegre puede ser ahora políticamente incorrecto, a lo que su madre le responde "que algunas cosas se deben tratar con posterioridad".

A Kondabolu pareció no gustarle demasiado esa argumentación y explotó en Twitter: "¿Políticamente incorrecto? ¿Esa es la conclusión que sacan de mi película y del debate? Me encanta. Qué triste".

Wow. "Politically Incorrect?" That's the takeaway from my movie & the discussion it sparked? Man, I really loved this show. This is sad. https://t.co/lYFH5LguEJ