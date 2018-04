Montoro reconoce que puede haber falseamiento de facturas de la Generalitat

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, reconoció este jueves que puede haber falseamiento de facturas en las cuentas de la Generalitat que tiene intervenidas el Ejecutivo desde septiembre.

Desde la tribuna, en el turno de réplica al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en el debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales, el ministro se defendió de las críticas por sus declaraciones sobre las cuentas de la Generalitat tras una entrevista en la que dijo que no sabe "con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos (del referéndum ilegal del 1-O), ni la manutención de (Carles) Puigdemont, pero sé que no con dinero público".

Declaraciones que han generado polémica porque hay quien ve que se contradicen con los informes de la Guardia Civil que aseguran que se destinó dinero publico para la organización del 1-O en los que se apoya el juez Pablo Llarena para acusar a varios dirigentes catalanes del delito de malversación.

Tras las críticas de Rivera por sus palabras, Montoro le pidió que no confunda "a nadie más" porque se está "dando pie a quien no debemos dar", en alusión a los independentistas. Por ello, le rogó que se leyera sus entrevistas, más allá del titular, y le avanzó su compromiso "a no hacer ninguna más en mi vida política".

Le pidió a Rivera que le diga dónde dice él que no hay falseamiento de facturas. "Digo lo contrario, que puede haber falseamiento de facturas. Claro que sí, que puede haberlas, en cualquier procedimiento administrativo"

Aprovechó este comentario para atacar políticamente a Rivera por su desconocimiento porque "cómo lo va a saber si no ha estado nunca a cargo de ninguna administración", apuntó.

Además de la cuestión de las facturas, Montoro respondió a Rivera por la posición del Gobierno ante el desafío soberanista en Cataluña y señaló que "Cataluña sigue siendo España por la actuación del Gobierno del Partido Popular, apoyada por Ciudadanos y por el PSOE en la aplicación del 155".