Google actualiza Gmail: estas son las nuevas funciones más destacadas

El nuevo Gmail ya está disponible para todos los usuarios desde este mismo momento. La aplicación de correo electrónico de Google ya trae consigo algunas de las novedades previstas, aunque algunas se harán de manera progresiva.

Lo primero de todo, debemos configurar la visualización seleccionando 'Prueba la nueva versión de Gmail'. El siguiente paso es escoger entre tres opciones diferentes: predeterminada (que permite contemplar archivos adjuntos sin la necesidad de abrir primero el mensaje), normal (muestra más correos por página) y compacto (concentra numerosos mails en una sola página).

Una de las primeras modernidades es la posibilidad de posponer correos electrónicos a una hora determinada, con el objetivo de que podamos ver un mensaje cuando nos venga mejor. Para ello, debemos clicar en la opción 'posponer', situada junto a borrar y archivar mensajes, y elegir día y hora.

If you don't know, now you know. 👀 the new Gmail → https://t.co/aToXavruhI pic.twitter.com/nEf8zsj3f0