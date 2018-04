El 'tuent' será este año la moneda oficial de 25 festivales de música y tendrá más posibilidades de ser canjeado, según informó hoy Tuenti, el operador de fibra y móvil de Telefónica.

En la tercera edición de los 'tuents', la moneda trae como novedad este año que los 'tuents' sobrantes podrán canjearse al finalizar el festival, además de por gigas de la compañía, por descuentos en Just Eat y Ticketea o por entradas para los festivales Love the Tuenti's.

El canje podrá realizarse al igual que el año pasado, una vez finalizado el festival, en 'www.gigastuenti.es'.

Los festivales confirmados actualmente donde Tuenti estará presente a través de la moneda oficial con los Tuents by Tuenti son, por orden de fecha programada: Viña Rock (Albacete); WARM UP Estrella de Levante (Murcia); Interestelar (Sevilla); Tomavistas (Madrid); Paraíso (Madrid); Festival de Les Arts (Valencia); Paraíso (Madrid); A Summer Story (Madrid); Mulafest (Madrid); Download Festival (Madrid); O son Do Camiño (Santiago); Cabo de Plata (Cádiz); Resurrection Fest (Lugo); Barcelona Beach Festival (Barcelona); Low Festival (Benidorm); Arenal Sound (Castellón); Tsunami Xixón (Gijón); Medusa Sun Beach (Cullera); Sonorama Ribera (Burgos); Gigante (Guadalajara); Dcode (Madrid); Granada Sound (Granada); BIME Pro y Bime Life (Bilbao); Oro Viejo (Madrid); 01 New Years Day (Madrid) y Love The Tuenti's en distintas localidades y fechas.