Cifuentes anuncia su dimisión tras conocerse que intentó robar dos cremas en un supermercado

Cristina Cifuentes anunció este miércoles su renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid, una decisión "meditada" que "tenía previsto" comunicar tras los actos del Dos de Mayo pero que ha precipitado tras la publicación de un vídeo en el que es retenida por un agente de seguridad tras haber robado presuntamente unas cremas en un supermercado.

En una comparecencia, Cifuentes explicó que toma esta decisión porque cree que, "en la vida, por encima de los intereses de uno hay que pensar en los intereses generales". "Doy un paso atrás para evitar que la izquierda gobierne en Madrid", expuso.

"Todos ustedes saben que yo he sido espiada, que se han hecho dossieres contra mi persona, algunos han circulado y circulan por las redacciones, que he sido investigada desde hace años, antes mientras era delegada del Gobierno y no sé si también mientras he sido presidenta de la Comunidad de Madrid", ha asegurado Cifuentes

Toma esta decisión tras la información de 'okdiario' que asegura que robó cosméticos en un hipermercado cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y cuando en la dirección nacional del PP recalcan que su situación es "insostenible".

"Doy el paso atrás para que la izquierda no gobierne", ha remarcado.

Hace más de un mes que la oposición exige la marcha de Cifuentes, después de que se pusiese en entredicho su Máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), por no haber constancia en la propia universidad del acta que acreditaría que lo cursó y aprobó.

Tras la polémica de ese, ahora se han filtrado unas imágenes con las que se acusa a la dirigente política de haber robado dos cremas de un hipermercado de Vallecas durante el año 2011.

En el vídeo, se ve cómo Cifuentes es conducida a una sala del hipermercado por un vigilante de seguridad que le retira dos botes de crema de su bolso.

Cristina Cifuentes pillada en un hipermercado ROBANDO. Si robas dos cremas, os imagináis lo que es capaz de hacer? #PilladaCifuentesAR#CifuentesDimiteYa pic.twitter.com/gxpGhhlfML Яℴ cíℴ Mℴ rla (@RocioMorla_) 25 de abril de 2018

En aquella época la actual presidenta de la Comunidad de Madrid era vicepresidenta de la Asamblea.

Cifuentes, que estuvo retenida cerca de 45 minutos hasta que llegó la Policía Nacional, le entrega al guardia de seguridad dos botes de crema antiedad de la marca Olay. Después saca la cartera y una libreta.

El hurto se produjo el 4 de mayo de 2011 sobre las 11,30 de la mañana.

"Este vídeo solo obedece a una situación de un error involuntario, me llevé por error y de manera involuntaria unos productos por 40 euros, me lo dijeron a la salida y los pagué", ha insistido Cifuentes antes de anunciar su renuncia. "He cometido errores personales, políticos, de todo tipo, me he saltado semáforos en rojo", ha ironizado la expresidenta.