Ahora Madrid vota en contra de condenar a los CDR y apoyar a la Policía y la Justicia

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este martes con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos una proposición del Grupo Popular que condena los actos violentos de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) de Cataluña y expresa su apoyo a la Policía y la Justicia españolas, con el único voto en contra de Ahora Madrid, que alegó no querer "echar leña al fuego" pero no se abstuvo como en otras iniciativas similares del PP.

El concejal del PP Percival Manglano presentó la propuesta señalando que el acontecimiento político más importante del último año en Madrid son las banderas españolas que han asomado en los balcones de forma espontánea colgadas por personas de todas las clases sociales y edades; dijo que es el movimiento ciudadano más importante desde el 15-M y que es más transversal y ha pasado a ser seña distintiva de la ciudad, por lo que emplaza a los grupos municipales, y preguntó al Gobierno si les escucha.

Continuó que esto demuestra que a los madrileños les importa lo que pasa en Cataluña y les preocupa la violencia de los CDR, que amenaza con ir a más, ya apunta a grandes infraestructuras y hostiga al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena y a otros ciudadanos no independentistas. Recordó que una de las encarceladas y ya puestas en libertad, Tamara Carrasco, concurrió a las elecciones en una lista "afín a Podemos".

La portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, contestó que desde la última vez que el PP trajo un tema sobre Cataluña la situación sigue igual de mal por la división en dos de la sociedad y que no hay que echar más leña al fuego sino tratar de cerrar las heridas. "No nos va a encontrar en ningun intento de aumentar la división", le advirtió a Manglano.

Desde Ciudadanos, Sergio Brabezo, catalán de nacimiento, defendió que las actuaciones de los CDR son también terrorismo, porque lo es cualquier violencia para subvertir el orden constitucional, recordó que la última modificación del Código Penal la apoyaron CiU y ERC. Desmontando las siglas de los CDR, continuó que no son comités, sino comandos, que no defienden nada, porque sólo atacan, y que no hay ninguna república catalana. Finalmente, pidió a Podemos que no asuma las tesis de los independentistas, porque a su juicio sólo pretenden la claudicación de los demás.

En nombre del PSOE, Ramón Silva anunció el voto a favor pese a reivindicar frente al PP y Ciudadanos que la solución ha de ser política y no sólo policial. Lo argumentó enumerando diversas pintadas de los CDR en sedes socialistas y expresando su solidaridad con sus compañeros en Cataluña y reafirmando su defensa de la legalidad constitucional.

Manglano insistió en preguntar a Maestre qué le parece el "mensaje muy potente" de las banderas en los balcones y aseguró que la situación en Cataluña ahora no es la misma que hace dos meses, porque hay violencia organizada, y luego se dirigió directamente a Carmena para preguntarla si no se iba a poner del lado de sus compañeros jueces amenazados por los CDR después de organizar un Foro de Violencias Urbanas.

La portavoz de Ahora Madrid rechazó que el edil popular se erija en portavoz de todos los que ponen banderas, pues el PP ya no tiene el monopolio del patriotismo, y tachó de "apocalíptica" la visión de Manglano sobre Cataluña preguntando de qué sirve que el Ayuntamiento se pronuncie de alguna forma en este tema para otra cosa que "echar más leña al fuego", cuando lo que hace falta a su juicio es fomentar el debate tranquilo desde posiciones políticas distintas.