Cifuentes, sobre su futuro: "La vida al final sigue su propio camino"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo hoy, al ser preguntada si intuye que este 2 de mayo será el último en el que ella estará al frente del Gobierno regional, que "la vida me ha enseñado que uno sale de su casa pensando que todo va a trascurrir de una manera y la vida al final sigue su propio camino".

"No hago futuribles de nada", explicó Cifuentes, quien afirmó que la han elegido los madrileños "para gobernar, cumplir un programa de gobierno y tomar decisiones". Además, aseguró que "esto lo voy hacer mientras sea presidenta, ya sea dentro de una semana, un mes o cinco años" y señaló que cumplirá con "obligación hasta el final".

También dijo que lo único que le impedirá cumplir con su obligación es "una enfermedad o una cuestión física concreta" y añadió que habla "mucho" con el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, aunque "nunca" desvela en contenidos de sus conversaciones.

Por otro lado, explicó que ya existen "mecanismos para provocar cambios de gobierno" y explicó que "eso no depende de mí", refiriéndose a la moción de censura contra ella presentada por el PSOE y que sólo prosperará si Ciudadanos da su apoyo.

La presidenta autonómica indicó que si Ciudadanos quiere un cambio de gobierno que no utilice el "pretexto" de una moción y aseguró que el acuerdo de investidura "no se ha violado", por lo que "no hay motivos" para esa moción. "Si quieren que cambie la voluntad de los madrileños y que gobierne la izquierda radical de Pedro Sánchez y Podemos pueden hacerlo", añadió.

Preguntada por su polémico máster, señaló que sobre este tema "ya he dicho todo" y manifestó que se reafirma en que "no he cometido ninguna ilegalidad y siempre he actuado de acuerdo con las pautas dadas por la Universidad Rey Juan Carlos". A su juicio, este es un "asunto que está judicializado y debe ser la Justicia la que determine qué ha ocurrido".