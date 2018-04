Atropello masivo de peatones en Toronto (Canadá)

Numerous scenes on Yonge near Sheppard. Victims still being transported. pic.twitter.com/gKWaQnDvri

Una furgoneta de color blanco ha embestido este lunes a una decena de peatones en la ciudad de Toronto, Canada.

Sobre las 13:27 hora local, la policía recibía una llamada alertando de un accidente sucedido en la intersección de la calle Yonge y la avenida Este Finch de Toronto, según informaron las autoridades a través de su cuenta de Twitter.

UPDATE 1:27 pm, police were called to Yonge Street and Finch Avenue East, for a collision.

A Media Sgt from traffic services is on their way to the scene.

Too early to confirm the number of pedestrians struck or their injuries. More to come.^gl Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23 de abril de 2018

La camioneta, por razones desconocidas, embistió contra una multitud de transeúntes que en ese momento caminaban por la calle. La zona ha sido restringida al tráfico, y todavía no se puede confirmar el número de personas heridas, aunque sí afirmó que entre ocho y diez personas fueron alcanzadas por la camioneta.

S/B Yonge at Finch is closed due to this collision. ^gl Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23 de abril de 2018

La policía ha confirmado que la furgoneta ha sido localizada y su conductor arrestado.

The van involved in multiple pedestrians stuck in the Yonge and Finch area of Toronto has been located and the driver arrested. ^sm Toronto Police (@TorontoPolice) 23 de abril de 2018

La Policía canadiense también informó de un tiroteo, pero posteriormente ha desmentido la información y están intentando esclarecer los hechos.

Update: Upon further investigation this seems to be NO shooting. we are clearing ^gl Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23 de abril de 2018