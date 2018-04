Se acaban las existencias de Dalsy en las farmacias españolas

El fármaco ha dejado de estar en las farmacias ya que la empresa que se encarga de distribuir el producto ha dejado de enviarlo a las farmacias españolas.

Desde la Agencia Española de Medicamentos se alerta de la falta de este producto en su versión 20 mg/ml. Según 'La Voz de Galicia', este fármaco ha estado presente en la infancia de la mayoría de los niños españoles y, actualmente, la versión más popular del producto, ha dejado de distribuirse.

Según informa el Ministerio de Sanidad, este medicamento destinado a niños de entre 3 meses y 12 años, ha sufrido cambios en su prospecto y hasta que estos cambios no sean definitivos no se podrá distribuir. Sanidad también asegura que la falta de Dalsy no es ni mucho menos un motivo de alarma ya que hay más de 20 productos con las mismas características que el famosos fármaco.