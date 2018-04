Las parejas creadas en las plataformas 'online' se casan más rápido y se divorcian menos

Las citas en línea permiten conocer a gente más allá del entorno próximo. Antes las personas se casaban con los amigos de los amigos, con compañeros del colegio, de trabajo, con vecinos, etc., pero hoy en día, un tercio de la población conoce a su pareja en las plataformas en línea. Lo afirman dos estudios: The Strength of Absent Ties: Social Integration via Online Dating sobre las citas online en EEUU, que también revela que las parejas nacidas en internet se divorcian menos, y el otro en España. Este último ha sido elaborado por el portal Mobifriends.com, con presencia en 33 países y que cuenta con más de un millón de usuarios.

Aparte de divorciarse menos, otra investigación, donde se siguieron parejas durante 6 años en EEUU (2009 - 2015), afirma que éstas se casan más rápido. Para el sociólogo de las emociones de la UOC, Francesc Núñez, las personas que se han conocido en la red han llevado a cabo, normalmente, un proceso de búsqueda y selección muy intensivo, hasta encontrar los perfiles con los que creen que se sentirán a gusto. «Si una vez se ha entrado ya en la relación se puede hacer el clic afectivo-emocional (físico), la situación de conocimiento mutuo está mucho más avanzada y madura que en las parejas que se conocen en otras circunstancias», añade Núñez, también investigador del grupo PSINET de la UOC.

«Puedes encontrar a personas con intereses similares y que estén en el mismo momento del ciclo vital», añade el profesor de los Estudios de Psicología de la UOC, Adrián Montesano. De todos modos, el psicólogo señala que los factores que pueden predecir un divorcio o una ruptura no son precisamente de qué forma o por qué medio se conoció la pareja, sino cómo se ha desarrollado la relación. «Es decir, los factores que influyen en esta cuestión están más relacionados con el tipo de comunicación de la pareja, con el compromiso y con la ética relacional».



Ahora bien, como coinciden ambos expertos, internet es un medio que ayuda a aumentar el abanico de posibilidades para encontrar pareja, pero también es donde se encuentran numerosos obstáculos: engaños, mentiras y equívocos. «Hay que estar dispuesto a sufrir varias decepciones en el proceso de búsqueda de pareja».

Más matrimonios interraciales

El estudio elaborado por los investigadores Josué Ortega and Philipp Hergovich sobre las relaciones en EEUU también concluye que ha habido un incremento del 10,68% al 15,54% de matrimonios entre personas de diferentes razas que se ha conocido en la red durante la década de 2000. Es justo cuando empieza a estallar la popularidad de plataformas como Tinder, Match.com o OKCupid.

«En muchas ciudades el emparejamiento entre desconocidos es habitual y no necesariamente se hace en línea. Lo que la red aporta principalmente es un mayor abanico de opciones, sobre todo en las aplicaciones, porque se interpreta que las personas están predispuestas a conocer gente y a encontrar el amor». Y esto promueve un mayor número de parejas interraciales o interculturales. «Además, la diferencia atrae».



Sin embargo, sólo el 6,3% del total de matrimonios son interraciales en los EEUU. Los expertos apuntan que esto se debe que hace unos 50 años estaban considerados ilegales.