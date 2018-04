Evacúan el centro de Berlín por la desactivación de una bomba de II Guerra Mundial

Hoy viernes, la desactivación de una bomba de la II Guerra Mundial ha obligado a desalojar el centro de la ciudad de Berlín (Alemania) y se interrumpirá el tránsito de personas en un radios de 800 metros.

El artefacto de 500 kilos fue encontrado durante unas obras que se venían realizando en el céntrico barrio de Mitte, en la calle Heidestrasse. Para tranquilidad de los vecinos las autoridades aseguraron que "su estado es seguro" y que "no existe un peligro directo", tal y como informó la televisión pública 'RBB'.

