ETA reconoce "el daño causado" y pide perdón

La banda terrorista ETA difundió este viernes un comunicado en el diario 'Gara', en el que reconoce "el daño que ha causado en el transcurso de su trayectoria armada" y agrega que "ojalá nada de eso hubiese ocurrido", además de instar a "la reconciliación".

En el comunicado, ETA habla también de un "sufrimiento desmedido" con "muertos, heridos, torturados, secuestrados o personas que se han visto obligadas a huir al extranjero" y reconoce "la responsabilidad que ha adquirido en ese dolor", porque "nada de ello debió producirse jamás o no debió prolongarse tanto en el tiempo".

"Nuestra actuación ha perjudicado a ciudadanos y ciudadanas sin responsabilidad alguna. También hemos provocado graves daños que no tienen vuelta atrás. A estas personas y a sus familiares les pedimos perdón. Estas palabras no solucionarán lo sucedido, ni mitigarán tanto dolor. Lo decimos con respeto, sin querer provocar de nuevo aflicción alguna", dice el comunicado, que añade que "entendemos que muchos consideren y expresen que nuestra actuación ha sido inaceptable e injusta, y lo respetamos, pues a nadie se le puede forzar a decir lo que no piensa o siente".

Reconoce la banda armada que "nadie puede cambiar el pasado" y que "somos conscientes de que en este largo periodo de lucha armada hemos provocado mucho dolor, incluidos muchos daños que no tienen solución. Queremos mostrar respeto a los muertos, los heridos y las víctimas que han causado las acciones de ETA, en la medida que han resultado damnificados por el conflicto. Lo sentimos de veras".

Pide perdón a personas "sin responsabilidad alguna" y resalta la "reconciliación" como "una de las tareas a llevar a cabo" y que "en su medida se está produciendo con honestidad entre la ciudadanía". "Es un ejercicio necesario para conocer la verdad de modo constructivo, cerrar heridas y construir garantías para que ese sufrimiento no vuelva a suceder. Dando una solución democrática al conflicto político se podrá construir la paz y lograr la libertad", concluye el comunicado.