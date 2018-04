El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró este jueves que los socialistas no hicieron una propuesta formal a Manuela Camena, alcaldesa de Madrid, para que lidere las listas del PSOE para las elecciones municipales de 2019.

Sánchez, en una entrevista en Telecinco, indicó que el líder de los socialistas madrileños, en el "contexto" de una "conversación informal", trasladó a Carmena un "reconocimiento" a su gestión al frente del Ayuntamiento de Madrid después de tantos años de gobiernos de derechas.

Si bien, dijo que "de ahí no pasa" el asunto y que "no hubo una comunicación formal" ni "propuesta formal" a Carmena para que lidere la lista del PSOE a las municipales, ni por parte de la dirección regional ni por la federal. No obstante, reconoció que hay "muchas cosas" en las que coincide con Carmena, porque ella estaba muy próxima al PSOE hasta que optó por liderar la lista que impulsaron Podemos y otras entidades en las anteriores elecciones municipales.

En cualquier caso, aseguró que el PSOE "va a presentar una candidatura muy potente con visos de ganar" y para que la derecha no recupere el Consistorio de la capital. El PSOE, afirmó, "tiene candidaturas de sobra"

El líder del PSOE remarcó que "siempre" ha dicho que la candidata será una mujer pero que lo elegirán los militantes en primarias aunque habrá una "propuesta conjunta" de la dirección del PSOE-M y de la federal.

Respecto a la Comunidad de Madrid, da por hecho que será Ángel Gabilondo el candidato y no hace mención alguna a los procedimientos internos para su elección, como sí se escuda cuando no quiere desvelar el nombre de candidata a la Alcaldía.

En este sentido, remarcó que las "cosas tienen su proceso y procedimiento", "tiempo al tiempo" porque todavía falta un año para las elecciones y Carmena no ha aclarado qué va a hacer con su futuro.