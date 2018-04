El PSOE quiere a Carmena como candidata para las próximas elecciones municipales

El PSOE ha hecho a Manuela Carmena, actual alcaldesa de Madrid por el grupo Ahora Madrid, una oferta para que sea su candidata en las próximas elecciones municipales de 2019, según ha informado 'El País'.

La oferta se realizó durante una reunión celebrada en el mes de diciembre y la alcaldesa no dijo que no, si bien las reuniones no continuaron por sus exigencias, que incluían una lista compuesta por personas cercanas a ella: la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre (Podemos), al concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo (Podemos) y a la primera teniente de alcalde, la independiente Marta Higueras.

Según el citado medio, la edil "dijo que estaba muy harta de algunos". Los enfrentamientos entre Ganemos, una de las formaciones que se integran en Ahora Madrid, y Carmena han sido constantes.

A dicha reunión asistió el secretario regional, José Manuel Franco, y según fuentes socialistas fue "en torno al 20 de diciembre" y la "alcaldesa se mostró favorable a la propuesta".

Un portavoz oficial de la Alcaldía ha asegurado que todavía "no tiene tomada (Carmena) ninguna decisión sobre su futuro en términos electorales". "Está volcada en la gestión municipal, desde la Operación Chamartín, el museo del Capricho, la construcción de nuevas escuelas y bibliotecas...". "Faltan trece meses a las elecciones, y todavía no tiene decidido si va a presentarse o no. Sigue dándole vueltas", señala el portavoz.

No se aclara, por tanto, si la oferta del PSOE ha sido descartada por completo.

No obstante, la alcaldesa no oculta desde hace semanas a determinados círculos próximos, que el PSOE le había tanteado como posible candidata. "Sí, me lo comentó", señalan fuentes municipales del gobierno.