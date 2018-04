Las 5 cosas que más molestan a la hora de buscar vivienda

Según apuntan expertos del sector, los compradores de viviendas están cansados de visitar pisos y sentirse engañados al ver que las expectativas ofrecidas no se ajustan a la realidad.

1. Los m2 ficticios

Según la encuesta que Kasaz ha realizado entre los usuarios de diferentes portales inmobiliarios, lo que más molesta al 53,52% de los entrevistados en el proceso de compra de una vivienda son los m2 no reales que aparecen en los anuncios. "Es muy frustrante visitar una vivienda que piensas que cumple todas tus expectativas para luego darte de bruces con la realidad, una realidad que no concuerda nada con lo que muestran los portales inmobiliarios tradicionales. La inflación de los metros cuadrados es uno de los motivos más comunes de frustración entre los potenciales compradores", explica Beatriz López, directora de Marketing de Kasaz.

2. La mala calidad de las fotos

Las imágenes de mala calidad es otra de las cosas que más fastidia a los potenciales compradores de una vivienda. Más de la mitad de los usuarios encuestados por el portal aseguran que muchas fotografías que aparecen en no tienen nada que ver con la vivienda real.

3. Anuncios duplicados

Entrar en un portal inmobiliario, filtrar por preferencias de búsqueda y que aparezca una y otra vez la misma vivienda es algo que sucede muy a menudo. Según la encuesta realizada por Kasaz, la tercera cosa que pone más de los nervios al usuario que inicia la búsqueda de un inmueble es encontrarse constantemente con anuncios de pisos duplicados.

4. Ubicación inexacta

Otro de los inconvenientes que encuentran los usuarios al visitar portales web en la búsqueda de piso es la falta de ubicación real en los portales. Según datos del portal inmobiliario, el 43.66% de los compradores aseguran que la ubicación mostrada no tiene nada que ver con la localización de la vivienda real.

5. Descripciones pésimas

Algunos anuncios parecen que están describiendo la lista de la compra en vez de la vivienda ideal. Las descripciones de algunos portales son simples listas de datos que no aportan ninguna información extra sobre la vivienda, volviendo de nuevo a crear frustración al comprador, ya que no dan información suficiente para saber si esa propiedad es o no de su interés.