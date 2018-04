El PP reclama a Rivera "no buscar atajos para intentar ganar en Madrid"

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, reclamó este miércoles al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que "no intente buscar atajos para intentar ganar al PP en Madrid" y que no caiga en el "gravísimo error" de "entregar" esta comunidad autónoma a los socialistas por el escándalo del máster de Cristina Cifuentes.

Hernando se pronunció en estos términos en una entrevista en Telecinco, donde recordó que Cifuentes recibió un "apoyo muy importante" de los madrileños y cargó contra quienes buscan derribarla porque "saben que lo tienen difícil para ganarle en las urnas".

Tras juzgar "absolutamente injusta" la moción de censura que impulsa el PSOE en Madrid con el respaldo de Podemos, criticó que la oposición en el 'caso Cifuentes' esté aplicando una "medicina coercitiva y punitiva" sin darse cuenta de que en sus filas también hace falta un "tratamiento" por los casos que afectan a los currículos de sus dirigentes.

En este punto, pidió directamente a Rivera que "no intente buscar atajos para intentar ganar al PP en Madrid". "¡El PP no puede ser sistemáticamente chantajeado por otras formaciones políticas!", se quejó, antes de recordar que Cifuentes ya ha reconocido que "no se han hecho las cosas bien, que recibió un trato preferente", y ha pedido perdón por ello.

En consecuencia, el portavoz parlamentario de los populares razonó que este no es el "caso de Cifuentes", sino el "caso de la universidad", ya que la presidenta madrileña "no ha falsificado ningún certificado de nada" y las acusaciones que se vierten contra su persona "no son ciertas".

Además, rechazó que el escándalo sobre el máster de Cifuentes pueda afectar al acuerdo presupuestario alcanzado con Cs. "Espero que sepamos separar unas cosas de otras y no creo que tenga nada que ver", sentenció, para a renglón seguido mostrar su confianza en que el PNV respalde las cuentas públicas.