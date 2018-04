Cantó no ve "ningún sentido" al "ventilador" que ha puesto en marcha el PP contra él

El diputado de Ciudadanos Toni Cantó advirtió este martes al Partido Popular de que "no tiene ningún sentido" el "ventilador que está intentando poner en marcha" contra su persona por el hecho de que en su currículum anteriormente se recogiera que es pedagogo, cuando no es así.

"Yo siempre he reconocido que no tenía tal título, yo me he dedicado durante muchos años a dar honradamente clases de teatro a centenares de alumnos y bien orgulloso que estoy de ello", se defendió Cantó en los pasillos del Congreso de los Diputados.

Se pronunció en estos términos después de que el portavoz del PP, Rafael Hernando, juzgase "muchísimo más grave" el caso de Cantó que el escándalo que planea sobre el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, al que hoy ha renunciado.

Cantó avisó de que "el ventilador que está intentando poner en marcha el PP no tiene ningún sentido". "De lo que estamos hablando nosotros es de una trama de corrupción, de una trama delictiva de la que se ha beneficiado la señora Cristina Cifuentes, que ha empezado por fin a confesar hoy formar parte de ella", recalcó.

"Me parece que este es un tema muy serio y le pediría al señor Hernando que no frivolice con eso, por favor", dijo tras exponer que en el 'caso Cifuentes' se han enseñado "actas falsas y firmas falsas de una universidad pública que ha utilizado el PP para colocar a sus amiguetes y a los cuales luego les pedía favores a cambio".