Carrefour lanza en España un nuevo lote de alimentos elaborados con insectos

Carrefour ha comenzado a comercializar alimentos elaborados con insectos bajo una línea de lanzamiento en la que quieren ofrecer a los clientes productos "innovadores" y alternativas "sostenibles y respetuosas" con el medio ambiente.

Estos productos ya están a la venta en tiendas físicas y en la página web de la compañía, a un precio que oscila los siete euros. Se pueden comprar en formatos como snacks, pasta, barritas energéticas o aperitivos. Algunos de ellos son gusanos búfalo con chili picante o grillos con cebolla ahumada y salsa barbacoa.

Just for the brave: @CarrefourES has started selling a new organic food range made with insects. Comprised by 10 items all sourced in Europe, this range offers a sustainable and environmentally friendly option to shoppers that includes items such as snacks, pasta and energy bars. pic.twitter.com/YqWZ9F30gB