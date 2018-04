La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, renuncia al polémico máster de la Universidad Rey Juan Carlos. En una carta enviada al rector Javier Ramos pide perdón y asegura que todo lo que ha hecho está dentro del marco de la legalidad y que si ha habido alguna irregularidad ha sido únicamente de tipo "administrativo" de su universidad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha renunciado al Máster en Derecho Público Autonómico que asegura haber obtenido en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en una carta enviada al rector de esta institución educativa, Javier Ramos. Así lo anuncia la dirigente política madrileña en su cuenta oficial en Twitter, donde además pide disculpas.

En una extensa carta, que publica okdiario, Cifuentes indica que ella cumplió todo lo que le pidió la universidad y lo que exige la ley. Asimismo, asegura que nada de lo que ha hecho es ilegal y que si ha habido irregularidades han sido de tipo administrativo y achacables a la URJC.

Insiste en que ella posee el título oficial del máster y todos los certificados acreditativos del pago de tasas y de las calificaciones obtenidas en cada una de las asignaturas, "debidamente sellados y complusados por la Secretaría de la Universidad".

"No obstante, según se desprende de la información reservada abierta por la Universidad, la obtención de dicho máster se ha visto afectada, al parecer, por diversas irregularidades administrativas, totalmente ajenas a mí, pero que han dado lugar a su cuestionamiento", añade.

"En el ámbito de esas presuntas irregularidades administrativas, tiene especial relevancia el Acta del Trabajo Fin de Máster que, como bien sabes, nos fue remitida directamente por la Secretaría del Rector el pasado 21 de marzo, a las 17.36 horas, procediéndose por tu parte un cuarto de hora después a dar instrucciones para abrir una Información Reservada, al existir dudas sobre su contenido", continúa la carta.

"Una circunstancia, estimado Rector, que no puede por menos que sorprender, puesto que dicha acta no había sido solicitada por nosotros. No obstante lo cual, procedimos a su distribución a los medios en base a que confiábamos plenamente en que esta documentación era veraz, dada la fiabilidad que tenía para nosotros el remitente, que era tu propia Secretaría", agrega.

Asegura que ella es la primera interesada en "esclarecer cualquier anomalía que haya podido existir en el proceso de obtención" del máster y expresa su confianza en que la Justicia pueda esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

"A la vista de lo que está ocurriendo, si me equivoqué, y en aquel momento debí rechazar las facilidades que me ofreció la Universidad, pido disculpas a cualquiera que haya podido sentirse agraviado", continúa el escrito, en el que destaca el esfuerzo de todos los alumnos de la URJC y el "extraordinario trabajo que llevan a cabo los profesores y el resto del personal, que en ningún caso pueden verse mermados por una polémica cuyo origen, causas y consecuencias corresponde determinar a la Justicia".

En el documento, adelantado por 'Ok Diario', Cifuentes recuerda que está en posesión del "correspondiente título oficial así como de todos los certificados acreditativos del pago de tasas y de las calificaciones obtenidas en cada una de las distintas materias".

La presidenta de la Comunidad de Madrid reconoce que "si me equivoqué, y en aquel momento debí rechazar las facilidades que me ofrecía la universidad, pido disculpas a cualquiera que haya podido sentirse agraviado. Como ya he dicho, solo me movió a participar en este máster mi interés por ampliar conocimientos pese a las dificultades personales que me impedían cursarlo en un régimen ordinario. En ningún momento pretendí sacar ventaja entonces de este máster, ni pretendo sacarlo en el presente o en el futuro".