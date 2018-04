EEUU, Francia y Gran Bretaña bombardean Siria

Esta pasada madrugada Estados Unidos, Francia, y Gran Bretaña han bombardeado posiciones Siria. En concreto, el objetivo principal era destruir un centro de investigación científica cerca de Damasco, así como dos almacenes con armas químicas y un centro de mando en la provincia de Homs.

#BREAKING - Call to prayer begins over #Syria's capital #Damascus as anti-air missiles launch against #US, #UK and #French cruise missiles. pic.twitter.com/CCGTq154Cu