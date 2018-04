Toni Cantó también habría falsificado su curriculum

Toni Cantó, actual líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, y diputado nacional, incluyó en su currículum un falso título en Pedagogía. Esto ocurrió en la X legislatura, es decir, la que abarcó entre 2011 y 2016, y fue entregado a la Cámara para que este sea visto en la web del Congreso. Toni Cantó incluyó en su ficha sus títulos u ocupaciones, en este caso, Cantó incluyó que era actor, productor y director de teatro, a lo que añadió que era pedagogo.

Esta ficha correspondía al momento en el que era diputado por UPyD, actualmente, habiendo cambiado de partido a Ciudadanos, decidió eliminar esa parte de la ficha. Según informa 'Ok Diario' el diputado de Ciudadanos ha admitido que no posee ese título y que solo ha dado "clases de teatro. Y para dar clases de teatro no hace falta ningún título".