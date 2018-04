El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dijo este jueves que no concibe "que un dirigente político haga el ridículo hasta el extremo de decir que tiene una licenciatura que no tiene", a raíz de la polémica por el currículum del secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco.

Iglesias se pronunció en estos términos en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras la polémica suscitada por el currículum de Franco, en el que durante un tiempo figuró una licenciatura en Matemáticas que no tenía. Franco reconoció hoy en los pasillos de la Asamblea de Madrid esta "irregularidad".

"Si este señor es licenciado en Matemáticas, pues lo habrá puesto, y si no lo es, pues no lo habrá puesto. No concibo que un dirigente político haga el ridículo hasta el extremo de decir que tiene una licenciatura que no tiene", sostuvo el líder de Podemos cuando se le preguntó por este asunto.

"Esto parece que le ha ocurrido a Cristina Cifuentes, que durante un tiempo ha sido máster y que ahora puede dejar de serlo", subrayó Iglesias al comparar esta circunstancia con la supuesta falsificación de un máster por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid.