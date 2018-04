El máster de Ana Pastor que ha sido eliminado de la web del Congreso

La polémica que ha surgido derivada de las presuntas irregularidades del máster en Derecho Público de Cristina Cifuentes continúa dando que hablar. El MBA (Master in Business Administration) de la Presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha sido eliminado de su ficha del Congreso.

Según informa 'El Confidencial', Pastor consiguió el título hace tres años, y a pesar de que en la página web del Partido Popular todavía figura como titulación obtenida, desde su gabinete apuntan a que solo figurarán los títulos más relevantes y que son relativos a sus estudios de medicina. El MBA lo cursó en una escuela de negocios de la antigua Caixa Vigo.

Las titulaciones de otros diputados de la bancada popular en la Cámara Baja como Isabel María Borrego Cortés, Guillermo Mariscal Ayala, Eloy Suárez Lamata y Tomás Burgos, también figuran como eliminadas.

En el caso del PSOE, han sido cuatro las titulaciones que se han borrado de dos diputados. A Pedro José Muñoz González ya no le figura la titulación en Derecho , mientras que Elvira Ramón Utrabo tiene una titulación de licenciatura en Ciencias Políticas que presuntamente no le aparecía hace dos años.

Por parte de Ciudadanos, Toni Cantó ya no tiene el título de Pedagogo y asegura que no tiene la titulación de maestro de teatro. El medio citado asegura que PP ha propuesto que la Comisión del Diputado compruebe la veracidad de los currículos de los diputados y una sanción para aquellos que no digan la verdad.