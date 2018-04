El Parlamento se está plantando prohibir el botellón y los botellódromos a nivel nacional. Esta es una de las propuestas presentadas en el informe elaborado por la ponencia "Menores sin alcohol".

El foro, constituido en 2017, en el seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, ha elaborado un documento con una serie de recomendaciones como base para que el Ministerio de Sanidad redacte una normativa a nivel estatal. A día de hoy son varios los ayuntamientos que prohíben este tipo de celebraciones, tal y como informa 'ABC'.

El informe podría tener hoy el respaldo de la mayoría del Parlamento, si es así, pasará a la Comisión Mixta para su aprobación definitiva, por lo que será la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, quien decida hacerlo suyo, parcialmente o en su totalidad. Fuentes parlamentarias, cercanas la citado medio señalan que espera que el documento obtenga un «gran consenso, el mismo con el que se ha trabajado».

El documento también incluye protocolos de actuación para atender a los menores que sean ingresados como consecuencia del consumo excesivo de alcohol, a cuyos padres se les deberá notificar la situación de su hijo. El año pasado se produjeron en España unos 6.500 comas etílicos. Para los menores que conduzcan motocicletas, la tasa de alcohol en sangre deberá ser 0.

El documento también afecta a la publicidad de bebidas alcohólicas 'on line', cuyo objetivo es que los menores no tengan acceso a este tipo de publicidad, aunque no entra a especificar el proceso para que esto se lleve a cabo, simplemente cree que no es conveniente. También incide en que hay que regular las sanciones que están vinculadas con el consumo de alcohol en la calle. Además, ofrece a padres y a menores la posibilidad de poder sustituir estas sanciones por acciones en beneficio a la comunidad.

Por último, el informe aconseja el cierre temporal de todos aquellos comercios que hayan sido denunciados por venta de alcohol a menores.