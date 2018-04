El gigante de Internet ha sido denunciado ante las autoridades de los EE.UU por recopilar ilegalmente datos personales de niños menores de 13 años con fines comerciales.

La denuncia ha sido interpuesta por un grupo de organizaciones que velan por la seguridad de los menores en la red, una coalición formada por 23 colectivos, que ha denunciado a Youtube ante Comisión Federal de Comercio.

Entre otros datos, la conocida red social recopila ubicaciones, identificadores de dispositivos y números de teléfono, que la empresa rastrea sin consentimiento previo.

"Google, propietario de YouTube, obtiene ganancias considerables recolectando información personal de niños que usan YouTube (...) para seguir la pista del usuario a lo largo del tiempo", escribieron los denunciantes en la queja formal, según recoge en sus páginas el 'New York Times'.

El director ejecutivo del Centro para la Democracia Digital (CDD), Jeff Chester, que forma parte de la coalición, acusó a Google de recoger esta información "sin proporcionar primero un aviso directo a los padres y obtener su consentimiento", tal como establece la Ley de Protección de la Privacidad en línea para Niños (COPPA).

