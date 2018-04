El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ratificó este sábado su "apoyo" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en pleno escándalo político sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, que asegura haber cursado en 2012 pero del que la propia universidad dice no tener pruebas documentales de haber terminado.

Rajoy hizo estas declaraciones en Sevilla durante la segunda jornada de la Convención Nacional que el PP celebra este fin de semana y que se ha visto ensombrecida por la polémica sobre Cifuentes, quien incluso tuvo que dar una rueda de prensa nada más llegar el viernes para defenderse, después de que el rector de la URJC asegurara que no tiene constancia de que la presidenta madrileña terminara el máster, como ella sostiene.

"La presidenta de la Comunidad ha dado explicaciones en numerosas ocasiones, tanto ante ustedes como en el parlamento de Madrid", dijo Rajoy. "Yo desde luego manifiesto el apoyo del Partido Popular a la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Rajoy recalcó que Cifuentes ya ha dado "explicaciones" y además "ha iniciado actuaciones ante la Justicia y será la Justicia quien tenga que decidir", después de que la propia universidad haya remitido a la Fiscalía los documentos que obran en su poder ante la posible comisión de un delito de falsedad documental. "A partir de ahí, no tengo mucho más que decir, eso no me corresponde a mí", sentenció.