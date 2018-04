El Sindicato de Estudiantes pide la dimisión de Cifuentes y del rector de la URJC

El Sindicato de Estudiantes pidió este viernes la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y del rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, por el escándalo del máster supuestamente falsificado de la dirigente popular.

"No iba a clase, no hizo un trabajo de fin de máster, no lo defendió el 2 de julio de 2012 y ningún tribunal evaluó ese trabajo", aseguraron los alumnos en un comunicado. Hoy mismo comparecerá el responsable de la institución académica para desgranar los pormenores de este caso, que ya ha sido trasladado a la Fiscalía de Móstoles por la URJC.

"El Partido Popular es un partido completamente podrido que actúa, en todos los ámbitos, como si estuvieran dirigiendo su cortijo particular", reprochó el Sindicato de Estudiantes, que pide la dimisión "de todos los implicados".