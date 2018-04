El director del máster de Cifuentes: "El rector me dijo que había que reconstruir un documento"

Enrique Álvarez Conde, director del máster de Cristina Cifuentes, reconoció este viernes que "el rector me pidió que reconstruyera el acta del examen de Cifuentes" y que le hizo caso "por mi carácter institucional" por lo que "reconstruí una hipotética acta que se le envió al rector por la tarde".

Álvarez Conde, en una entrevista con Carlos Alsina, en Onda Cero asumió su auotría en la "reconstrucción" de un acta falsa y además explicó que "yo estaba en el despacho del rector y me puse en contacto con las tres personas que habían formado parte del tribunal; con ello entendí que había una decisión del rector de proceder a la reconstrucción del acta", aunque agregó que él no tiene ninguna responsabilidad legal porque no ha firmado nada.

Sobre el tribunal que debía evaluar a Cifuentes, aseveró que "yo no estaba en el tribunal, yo estaba en un curso de verano en Aranjuez. El tribunal existió y no sé si Cifuentes se presentó, porque yo no estaba presente".

Reconoce que le pareció "raro" que el rector, Javier Ramos, le pidiera que le enviara "el acta a Cifuentes" y desveló que "fue mi discípula, Cecilia Rosado, la que rellenó el documento", el acta "reconstruida".

Contó que ha corregido el trabajo de Cristina Cifuentes en varias ocasiones. "Era de unos 50-60 folios. No vi la versión definitiva porque lo fui corrigiendo las semanas anteriores" y agregó que con Cifuentes "no he hablado nunca, la he visto una vez en mi vida y hay constancia documental. Un día de enero o febrero que ella ya estaba matriculada. Hablamos de su trabajo de investigación y nada más" y que le enviaba las versiones de su trabajo "no a través de correo electrónico, sino a través de otro medio que no recuerdo ahora" y concluyó que ése trabajo se ha destruido.

En su opinión la culpa de todo es de los servicios administrativos, "el acta existía, debe estar en los servicios administrativos de la universidad. La reconstrucción en términos jurídicos no es ilegal" y fue esa acta "reconstruida" la que presentó Cifuentes a los medios de comunicación.