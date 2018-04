Cifuentes: "Me reafirmo en todo lo que dije ayer"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, declaró hoy en los pasillos de la Asamblea regional, sobre su polémico máster, que "me reafirmo en todo lo que dije ayer" en el Pleno parlamentario.

"Me reitero en todo", señaló Cifuentes, quien agregó que "estoy tranquila y sigo trabajando". Asimismo, indicó que las dudas se le deben preguntar a la Universidad Rey Juan Carlos y señaló que "me remito a la información reservada de la propia universidad y a la actuación de la Justicia".

"No voy a comentar lo que uno dice; ayer di todas las explicaciones. Jamás me he escondido", destacó Cifuentes, quien reiteró que sobre este asunto "ya he dicho todo".