El enfado de Felipe González con Zapatero: "No tiene media hora para hablar conmingo"

El expresidente del Gobierno Felipe González expresó este jueves que no ha podido mantener una reunión con José Luis Rodríguez Zapatero para tratar la situación política y social de Venezuela de la que es conocida la posición contraria que ambos mantienen.

En una rueda de prensa con opositores venezolanos como el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma en Casa de América en Madrid, González recordó que en junio de 2016 empezó en República Dominica el primer intento de diálogo, pero "el diálogo por dialogo no tiene sentido", si no es "para resolver los problemas", un sentido que "nunca" ha tenido para el Gobierno que preside Nicolás Maduro.

Para González, la Administración de Maduro "ha jugado con el diálogo" porque cuando se iniciaron las negociaciones había 72 presos políticos, y dos años y medio después, había "trescientos y pico. No porque no hubieran liberado a alguno, sino que liberaban a diez y encarcelaban a 20".

"Estoy absolutamente en desacuerdo con que se vaya a un tipo de diálogo que lo único que hace es darle tiempo al Gobierno de Venezuela, que es un tiempo que no tienen para superar su problemas". Así, apostilló que "no es posible que se hable seriamente de diálogo con un gobierno como el de Venezuela".

Para el expresidente González, lo "único" que hay que negociar es la fecha de una convocatoria electoral y la celebración de estas elecciones con garantías, porque el resto son derechos reconocidos que no deben ser negociados.

"Yo sí me creo a Maduro, pero de manera distinta a como se lo cree mi compañero Zapatero. Yo me creo que Maduro convocará una elección, siempre que tenga garantía de que no hay ningún riesgo de perderla. No va a volver a diciembre de 2015 nunca más". En esas elecciones legislativas, los partidos de la oposición se hicieron con el control de la Asamblea Nacional que provocó la creaccion posterior por parte de Maduro de la Asamblea Nacional Constituyente.

Tras su exposición, el expresidente español dejó más evidencias de sus diferencias con el también expresidente socialista sobre la situación en Venezuela. "No he tenido la ocasión de hablar con el presidente Zapatero durante media hora del tema de Venezuela, lo he encontrado algunas veces, conoce perfectamente mi opinión porque está por escrito; me he reunido muchas veces con la oposición durante horas. Pero conmigo no se ha reunido, en ningún momento, yo se lo he ofrecido", remachó.

Fuentes próximas a Rodríguez Zapatero asegura que el expresidente socialista, "siempre" está "dispuesto" a informar de sus gestiones sobre Venezuela a quién le llama, como hace con el Ejecutivo y con los partidos políticos.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) ha cursado a la ONU una invitación para la formación de una delegación liderada por Zapatero para que actúe como acompañante y observadora en las presidenciales del próximo 22 de abril.

El Gobierno español se ha pronunciado sobre este ofrecimiento por mediación de Dastis, que en una visita oficial a Irán comentó que actualmente existen mecanismos "consagrados" y "consolidados" en la Organización de Estados Americanos (OEA), en la ONU y en la UE en materia de observación electoral.

No obstante, dejó abierta la puerta a apoyar esa eventual labor de mediación de Zapatero, "siempre que se respeten las pautas y normas que rigen esos mecanismos".

Fuentes del entorno del expresidente del Gobierno consultadas por Servimedia comentaron que la propuesta de las autoridades venezolanas está muy verde y que la formación de una misión de observación electoral depende, en última instancia, de las Naciones Unidas.