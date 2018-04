El PSOE presentará hoy o mañana la moción de censura contra Cifuentes

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, explicó este jueves en los pasillos de la Cámara regional que tiene intención de presentar hoy o mañana la moción de censura contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes.

Tras aclarar que el candidato será él, informó de que no tiene previsto llevar a cabo un pacto de legislatura con Podemos y señaló que "lo que proponemos es un acuerdo en torno a una serie de medidas políticas de urgencia en materia de de políticas sociales y empleo".

Habló de la necesidad de presentar esa moción de censura porque "no podemos estar este año languideciendo en permanentes alertas sobre comportamientos de miembros del PP". "No habra pactos de grandes programas ni repartos de puestos", señaló Gabilondo, quien explicó que "propondremos a los grupos parlamentarios que digan si prefieren o no a Cifuentes".

Sobre el máster de Cifuentes, afirmó que lo que dijo ayer en su comparecencia parlamentaria tiene "una relación oblicua con la verdad", se mostró convencido de que "esto va a proseguir" y señaló que espera que la Universidad Rey Juan Carlos explique "qué pasó de verdad".

También arremetió contra Ciudadanos y dijo que "se lleva retratando hace mucho", porque "lo que hace es apoyar al PP en momentos decisivos". En este sentido, afirmó que la estrategia Cs, que no tiene intención de apoyar su moción de censura, pasa por "esperar que se desangre Cifuentes para hacer caja de votos". Además, señaló que "hablaremos con todos para que se sumen a hacer un proyecto común".