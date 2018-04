La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aseguró este miércoles que su máster universitario es "perfectamente real y perfectamente legal" y negó con contundencia que sus calificaciones hayan sido falseadas o falsificadas.

Cifuentes se pronunció en estos términos al comparecer en el Pleno extraordinario que la oposición forzó en la Asamblea autonómica tras las informaciones de 'eldiario.es' que cuestionan su máster en derecho autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Enseñó cuatro documentos oficiales -según dijo- sobre el pago de su matrícula, el certificado académico de sus doce asignaturas, la autorización para que la universidad haga público su trabajo y el pago por la expedición del título, así como una copia de un correo electrónico con el error informático por el que habrían parecido varias asignaturas con la calificación de 'no presentadas'. "Estos son documentos, no palabras u opiniones", espetó Cifuentes.

Según la información desvelada por 'eldiario.es', la presidenta de la Comunidad de Madrid falseó su posgrado al no haber presentado, presuntamente, el trabajo de fin de máster, un trabajo que la presidenta del PP madrileño asegura que entregó pero que por el momento no aparece.

Además, este digital informó este lunes de que Cifuentes se habría matriculado al posgrado tres meses después de que éste comenzara, una irregularidad que sumaría a las otras denunciadas por el medio de comunicación, como que la nota fuera modificada por una funcionaria de un campus ajeno al que ofrece el máster.

"Jamás me he planteado dimitir"

Una vez concluida su comparecencia parlamentaria, Cifuentes aseguró a los medios que: "jamás me he planteado dimitir".

Tras admitir que "me ha sorprendido la repercusión mediática" de este asunto, afirmó que no ha pensado en dimitir porque "he actuado de manera correcta". Preguntada por una posible moción de censura de la oposición contra ella, dijo que, aunque "sé que estamos en minoría, no temo nada"."Es lícito que se presente, si lo desean", añadió Cifuentes, quien afirmó que habla "de manera habitual" con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que no va a desvelar el contenido de sus charlas con él.

Tabmién aseguró que "lo que he sentido en todo momento es el apoyo de mi partido, y lo sigo sintiendo". Cifuentes, respecto a su máster, dijo que "no he tenido interés en engordar mi currículum" porque "nunca" ha querido dedicarse a la docencia y señaló que "he aportado todos los documentos que tenía que aportar".

Asimismo, habló de su Trabajo Fin de Máster y señaló que "ese no es el problema". Explicó que lo seguirá buscando y si aparece "probablemente lo enseñaré" y agregó que el trato que recibió durante el máster, de acuerdo con su profesor, es "algo que se hace con frecuencia a alumnos que trabajan".

Finalmente, se refirió a las querellas presentada por ella contra dos periodistas y explicó que las ha presentado porque "tengo derechos como persona" frente a un "ataque desmedido, personal y dañino que ha buscado destruir a una persona".