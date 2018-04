Tiroteo en la sede de YouTube en Silicon Valley con víctimas

Una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas en el tiroteo que ha tenido lugar en la sede de YouTube en San Francisco. La fallecida es la mujer que abrió fuego y que después se quitó la vida. Según su padre, el móvil del crimen es su enfado por el hecho de que la empresa dejara de pagarle los videos que publicó en la plataforma.

La policía la ha identificado como Nasim Aghdam, de 39 años, del sur de California, según 'Fox News'.

BREAKING: Just spoke to the father of Nasim Aghdam. He says his daughter had been missing for several days. When cops found her in NorCal last night, he warned them she was angry with YouTube. @CBSLA pic.twitter.com/mgCw9ivqos