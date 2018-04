Las incógnitas del 'caso Cifuentes' que hoy deberá despejar la presidenta de la Comunidad de Madrid

Estas son algunas de las claves que la presidenta tendrá que aclarar este miércoles

¿Cómo consiguió matricularse fuera de plazo?

La presidenta Cifuentes se matriculó de este master, que en teoría tuvo lugar en el curso 2011/2012, tres meses después de que comenzaran las clases. Aunque el plazo para inscribirse era del 3 de mayo al 30 de junio de 2011, la Universidad permitió que presentase su matrícula varios meses después, el 21 de diciembre.

¿Fue Cifuentes a las clases del máster?

Varios alumnos que compartieron máster con la presidenta de la Comunidad de Madrid afirman que nunca la vieron. Cifuentes ya era diputada de la Asamblea y posteriormente delegada de Gobierno de Madrid, por lo que su cara ya era conocida. El máster constaba de 600 horas lectivas, era presencial y se impartía las tardes de los jueves y los viernes y la mañana de los sábados.

¿Dónde está el trabajo final de máster (TFM)?

Es una de las principales incógnitas. Teoricamente su trabajo se titulaba 'El sistema de reparto competencial en materia de seguridad ciudadana'. Fuentes cercanas a Cifuentes asegura que no lo tiene en su poder porque, quizá se haya perdido en alguna de sus tres mudanzas. La Universidad primero dijo que no lo podía ofrecer por la ley de protección de datos y luego aseguró a 'eldiario.es' que no lo encuentra.

¿Cómo se pudo presentar ese trabajo si no tenía aprobadas todas las asignaturas?

Para presentar el trabajo fin de máster es necesario tener aprobadas todas las asignaturas. Si en el registro informático aparecía que tenía dos notas "como no presentado", cómo pudo defender el TFM ante el tribunal.

¿El acta que presentó Cifuentes como prueba de su máster es real?

El documento que utilizó Cristina Cifuentes para intentar demostrar que realmente completó su máster en 2012 fue fabricado el pasado 21 de marzo, solo unas horas después de que estallara el escándalo. Según 'El Confidencial', al menos dos de las tres firmas de profesoras que figuran en la supuesta acta de presentación del TFM fueron falsificadas

¿Cómo pudo defender el trabajo ante el tribunal mientras recibía a la selección?

En ese acta aparece que Cifuentes habría defendido su trabajo el 2 de julio de 2012, el mismo día que como delegada de Gobierno debía estar a la cabeza del dispositivo de seguridad por la celebración de la Eurocopa de fútbol.