La mitad de los vuelos europeos podrían sufrir un retraso por un problema técnico, indicó este martes Eurocontrol, la organización europea de la seguridad de la navegación aérea.

There has been a failure of the Enhanced Tactical Flow Management System. Contingency procedures are being put in place which will have the effect of reducing the capacity of the European network by approximately 10%. Further information will be provided as soon as possible. EUROCONTROL (@eurocontrol) 3 de abril de 2018

"Hoy había 29.500 vuelos previstos en la red europea. Cerca de la mitad podrían tener alguno tipo de retraso por un problema del sistema", manifestó Eurocontrol en un comunicado.

Debido a una incidencia en un sistema de gestión de afluencia de @eurocontrol se ha reducido la capacidad del espacio aéreo europeo en un 10%. Tomadas medidas de contingencia. Consulta el estado de tu vuelo con aerolínea. https://t.co/ic2dKcjBWf ENAIRE (@ENAIRE) 3 de abril de 2018

Varios aeropuertos, como el de Amsterdam y el de Bruselas, señalaron problemas técnicos. "Se trata de una cuestión técnica y esperamos que se resuelva rápidamente", dijo en un portavoz de Eurocontrol, según recoge 'El País'.

El aeropuerto de Amsterdam-Schipol advirtió por su parte a los pasajeros de "posibles consecuencias en los procesos de salida", igual que el de Helsinki que advirtió en Twitter de "problemas en los sistemas Eurocontrol".

Update on @eurocontrol system failure: consequences for our flight schedules are limited. Some flights may experience delays. Please check https://t.co/MVupfrMBxv, our app or your airline for the most current flight information. Schiphol (@Schiphol) 3 de abril de 2018

El aeropuerto de Bruselas indicó por su parte que las salidas "están limitadas a diez por hora". "Estamos evaluando el impacto de para los próximas horas", indicó en Twitter.

Due to the @Eurocontrol system failure departures are now limited to 10/hour at #brusselsairport. We're now assessing the impact for the next few hours and we'll keep you up-to-date. https://t.co/ENMaLwktqg Brussels Airport (@BrusselsAirport) 3 de abril de 2018

Al parecer, Eurocontrol, ha identificado el problema y trabaja apresuradamente para restablecer los servicios y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas.