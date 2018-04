Colau, emocionada: "Ayer como hoy, madrileños: Barcelona y Cataluña os aman"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, declaró hoy con la voz emocionada junto a su homóloga madrileña, Manuela Carmena, con quien inauguró una exposición sobre la resistencia de Madrid ante el franquismo: "Ayer como hoy, madrileños: Barcelona y Cataluña os aman"

En su intervención en la presentación de la exposición 'No pasarán. Madrid 1936. 16 días', Colau expresó su "alegría y emoción" por este acto con otro gobierno municipal con el que el suyo comparte "muchas cosas" y "muchas complicidades", por ejemplo en materia de memoria histórica, un tema que no es sólo académico sino "una cuestión de justicia" con las personas "que lucharon por la democracia que hoy, mejor o peor, tenemos".

La alcaldesa de Barcelona lamentó que, mientras "en cualquier otro lugar de Europa la batalla de Madrid es una referencia democrática", en España hayan tenido que pasar 80 años para esta exposición sobre un tema que "tendría que estudiarse como asignatura principal y celebrarse todos los años con todos los honores".

También denunció que muchas personas sigan "amontonadas en fosas anónimas" sin que sus familias puedan "enterrarlas con toda dignidad y honores", y dijo que "no es normal que parezca una cuestión difícil e incómoda algo tan sencillo como decir que no hay democracia sin antifascismo", puesto que esto "no es una cuestión de parte" y "es imposible ser demócrata y no ser antifascista".

La alcaldesa de Barcelona subrayó que la Guerra Civil no fue una batalla "entre las dos Españas, sino entre la democracia y el fascismo", un preludio de la II Guerra Mundial, y que España "no era un pueblo dividido, no lo era ayer como tampoco lo es hoy".

Finalmente, quiso recordar que "en Cataluña se sintió como propia la batalla de Madrid", con 9.000 milicianos catalanes y muchos actos de apoyo en los que "Barcelona se volcó", con un mitin en el que el expresidente de la Generalitat Lluís Companys manifestó: "Madrileños, Cataluña os ama". Haciendo suya esa declaración, Colau la reiteró con la voz quebrada y disculpándose por ser "de lágrima fácil" y concluyó: "Ayer como hoy, madrileños: Barcelona y Cataluña os aman".