La estación espacial 'Tiangong-1' cae en el Pacífico

Tras seis años viajando de forma descontrolada, El Tiangong-1, el primer laboratorio espacial chino, se ha desintegrado este lunes durante su reentrada en la atmósfera terrestre. La sonda espacial se precipitó sobre la región central del Pacífico sur.

"La mayoría de los dispositivos del módulo fueron eliminados y destruidos durante la reentrada", informó en un comunicado la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China.

Sobre las 1:15 horas (hora española), media hora antes de lo previsto, el satélite entró en contacto con la atmósfera y cayó sobre el Pacífico Sur, a miles de kilómetros al noreste de Nueva Zelanda.

El Tiangong-1 fue puesto en órbita en 2011 con la intención de realizar diferentes experimentos en el espacio como parte del ambicioso programa espacial chino, que aspira a tener su propia estación espacial en el año 2022. En 2016, las autoridades chinas perdieron el control de la nave y se lanzó un segundo módulo, llamado Tiangong-2 que, según informa 'El País', sigue operativo.

El Tiangong-1, cuya traducción equivale 'palacio celestial' pesaba casi 9 toneladas y tenía unas dimensiones de unos 10 metros de largo.

