Puigdemont: "No claudicaré, no renunciaré, no me retiraré"

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, hizo público este sábado un tuit en el que asegura que seguirá en la lucha política pese a su encarcelamiento preventivo en Alemania. "No claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de quienes han perdido en las urnas ni ante la arbitrariedad", dijo al respecto.

Puigdemont fue detenido el pasado domingo en el norte de Alemania cuando trataba de llegar a Bélgica por carretera, en cumplimiento de la euroorden de detención dictada por el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa por rebelión, Pablo Llarena.

El dirigente independentista compareció ante un juez alemán que le mantiene arrestado en la prisión de Neumünster a la espera de la decisión sobre su regreso a España. Puigdemont tiene, por tanto, limitada su capacidad de comunicación a través de redes sociales. Sin embargo, al quedar confinado cedió el control de sus perfiles en las redes sociales y este es su primer mensaje.

En un mensaje de poco más de tres líneas, Puigdemont deja claro que no va a deja la primera línea política: "Que todo el mundo lo tenga claro: no claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de quienes han perdido en las urnas ni ante la arbitrariedad de quienes están dispuestos a pagar el precio de abandonar el Estado de derecho y la justicia por la unidad de la patria".