Starbucks deberá advertir en California el riesgo de cáncer que pueden provocar sus cafés

La decisión de la justicia responde a la demanda presentada en el año 2019 por el Council for Education and Research on Toxics contra varias cafeterías por incumplir la llamada Propuesta 65.

Se trata de una ley que hay en California y que obliga a las empresas a avisar a los consumidores de la presencia en sus productos de sustancias químicas que puedan causar cáncer. Una de esas sustancias es la acrilamida, un subproducto del café tostado que está presente en altos niveles en el café elaborado.

Según 'El Periódico', Starbucks y otras cadenas de cafeterías similares, deberán incluir en los cafés que venden en California advertencias del riesgo de cáncer. Si no lo hacen, se exponen a multas millonarias.

Según el juez, "mientras los demandantes presentaron pruebas de que el consumo de café aumenta el riesgo de perjuicios para los fetos, niños y adultos, los demandados no presentaron pruebas de que el consumo de café es beneficioso para la salud humana".