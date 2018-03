La Guardia Civil investiga un vídeo grabado, supuestamente, desde una de sus garitas.

La Benemérita ha abierto una investigación en contra de, supuestamente, un guardia civil que llama "pedazo de moro" y "capullo" a un hombre que caminaba por la playa con un fuerte vendaval. Según la Delegación del Gobierno en Melilla, el delegado "ha tenido conocimiento del vídeo a través del coronel de la Guardia Civil" y éste ha dicho que "ha abierto información reservada al respecto".

No se ha querido comentar más sobre el vídeo por parte de la Delegación, ya que dicho vídeo podría haber sido grabado por un miembro de la Benemérita desde una de sus garitas en el Dique Sur de la Playa de La Hípica este pasado sábado, En esa zona se registraron vientos de hasta 90 kilómetros por hora. El vídeo dura 52 segundos y en él solo se ve al hombre que está en la playa caminando mientras es 'golpeado' por fuertes rachas de viento.

Buenos días @zoidoJI @ja_nietob ! Me ha llegado un vídeo grabado desde la garita d la @guardiacivil dl Dique Sur d Melilla. En el vídeo 📹 se escuchan comentarios d tipo peyorativo contra una persona x su origen étnico ⚠️ ¿Quién lo grabó?¿Qué medidas tomarán? #Stopracismo pic.twitter.com/QNBZqcad2X Jon Inarritu (@JonInarritu) 26 de marzo de 2018

El supuesto guardia civil toma la palabra a los segundos de comenzar el vídeo y dice: "No veas el viento que pega, madre mía", "¿Y qué hace el moro ese en medio de la arena?", se pregunta. A continuación le grita "Moro, vete de ahí, que te va a llevar el viento, capullo". "No veas, ponte piedras en los bolsillos, no ve el pedazo de moro, que está bailando ahora: y un pasito para adelante y uno para atrás, madre mía" concluye el vídeo. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, ha confirmado en su cuenta de Twitter que el vídeo está siendo investigado por la Guardia Civil.