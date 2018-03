Un centenar de heridos en Barcelona tras la detención de Carles Puigdemont en Alemania

Cientos de personas se congregaron anoche en diferentes puntos de Cataluña en protesta por la detención en Alemania del expresidente Carles Puigdemont. Los altercados más graves se registraron en Barcelona, donde los manifestantes intentaron rodear la Delegación del Gobierno. El fuerte cordón policial impidió que se acercaran, aunque para ello tuvieron que efectuar diversas cargas.

Según el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña, un centenar de personas resultaron heridas y tuvieron que recibir asistencia sanitaria. Entre ellas 23 mossos d'esquadra.

Actualització dades 01h: el #SEM ha realitzat en total 100 atencions sanitàries per les mobilitzacions d'avui, principalment per contusions: 92 a Barcelona, totes de caràcter lleu (23 d'ells Mossos d'Esquadra) i 1 de menys greu i, per altra banda, 7 a Lleida i 1 a Tarragona lleus