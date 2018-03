Así reaccionan los políticos catalanes al envío a prisión de los procesados

La diputada del PDECat, María Senserrich sentenció este viernes a las puertas del Tribunal Supremo que en España "no hay democracia", después de que el juez Pablo Llarena haya enviado a prisión a los encausados por el proceso independentista en Cataluña.

Senserrich acudió junto a otros dirigentes a respaldar a los encausados, y se pronunció así ante los medios de comunicación al conocer la decisión del juez de dictar prisión provisional sin fianza para Jordi Turull, que estaba previsto que mañana se sometiera a la segunda votación de investidura en el Parlamento de Cataluña; para los exconsejeros de esa comunidad Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull, y para la expresidenta de la Cámara autonómica Carme Forcadell, procesados por un delito de rebelión y malversación, menos Forcadell, a la que solo se le atribuye el delito de rebelión.

Son momentos "difíciles y complicados", aseguró, porque se ha enviado a prisión a personas que únicamente han apelado al diálogo y a la negociación, que nunca han recurrido a la violencia ni han hecho "nada malo, solo escuchar la voz de los ciudadanos". Aunque la gente en Cataluña pueda estar "triste y enfadada", subrayó que el independentismo es un movimiento "pacífico" que seguirá saliendo a las calles pero con "tranquilidad" para sumar y construir.

No han sido los únicos en mostrar su opinión sobre la encarcelación de los cinco procesados en el Tribunal Supremo, así reaccionaron en Twitter algunas de las personalidades de la política catalana.

"El día que las Naciones Unidas requiere a España que respete los derechos de Jordi Sànchez el juez envía a prisión a cinco de nuestros compañeros por sus ideas y su compromiso. El estado español antidemocrático es una vergüenza para Europa"

El dia que l'ONU (@UN) exigeix a Espanya que respecti els drets de Jordi Sánchez (@jordialapreso) el jutge envia a la presó 5 dels nostres companys per les seves idees i el seu compromís. L'Estat espanyol antidemocràtic és una vergonya per a Europa.#LlibertatPresosPolítics 🎗 Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 23 de marzo de 2018

"Estimadas Carme, Dolors y Marta. Estaimados Jordi, Josep y Raül. Vuestra dignidad es mayor que cualquier muro #LibertadPresosPolíticos"

Missatge des de la presó:



Estimades Carme, Dolors i Marta. Estimats Jordi, Josep, Raül. La vostra dignitat és més alta que qualsevol mur🎗 #LlibertatPresosPolítics Jordi Cuixart (@jcuixart) 23 de marzo de 2018

"Gracias por el apoyo de todos. Esta cuenta se cerrará mientras esté en la cárcel. Me defenderé, no somos delincuentes. ¡Os quiero a todos! Gracias a quienes siempre nos habéis apoyado"

Gràcies pels suports de tothom. Aquest compte estarà tancat mentre sigui a la presó. Em defensaré, no som delinqüents. Us estimo a tots! Un gran agraïment als que hi sou sempre. Dolors Bassa (@dolorsbassac) 23 de marzo de 2018

"He sido encarcelado por haber sido leal al mandato de los que me escogieron como representante del pueblo de Cataluña, al presidente, al Gobierno y al Parlamento. Por favor, dediquemos todas las energías a defender pacíficamente la decmoracia y la dignidad de Cataluña. Tengo toda la confianza y la esperanza en el pueblo de Cataluña. Él no ha fallado nunca y ahora tampoco lo hará. Blanca, Laura, Marta, padres, hermanos y amigos, no os preocupéis por mí. Estoy bien porque estoy convencido de que lo que he hecho no es delito ni he hecho mal alguno. Os quiero. Viva la democracia, viva Cataluña"

Això us volia tornar a dir, amb el cap ben alt i podent mirar als ulls de tothom pic.twitter.com/8oMRxfR5ZU Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 23 de marzo de 2018

"Hagan lo que hagan con nosotros, la causa de Cataluña la causa de la libertad, de la democracia y de la dignidad pervive con fuerza, porque somos millones los que creemos [en ella]. Que el precio de nuestro compromiso sirva para multiplicar el compromiso de todos"

En @joseprull ha dit al jutge: Tinc 2 fills, Roger i Bernat, de 3 i 8 anys. Avui vostè té el poder de decidir si els veig créixer. Si decideix tancar-me els lliuraré la dignitat d'haver defensat unes idees legítimes, lícites, nobles, democràtiques i d'haver-ho fet pacíficament pic.twitter.com/Ijgd7Os7fT Damià Calvet (@damiacalvet) 23 de marzo de 2018

Garzón, de Izquierda Unida, se pronunció, a través de un mensaje en la red social Twitter, donde opina que la "interpretación reaccionaria que hace el juez es impropia de una democracia". A su juicio, España necesita abordar el conflicto catalán "con diálogo y política" y "no con jueces y policías".

Lamentable la decisión del Supremo de mandar a prisión provisional a más dirigentes independentistas. La interpretación reaccionaria que hace el juez es impropia de una democracia. España necesita abordar el conflicto catalán con diálogo y política, no con jueces y policías. — Alberto Garzón (@agarzon) 23 de marzo de 2018

Pablo Iglesias también se pronunció después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya dictado prisión provisional sin fianza para los exconsejeros Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell. "Queremos a Cataluña en una España fraterna", sentenció el líder de Podemos, antes de señalar que el conflicto catalán se debe resolver políticamente, esto es, "con diálogo y escucha" y "no a la fuerza".