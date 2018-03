Sofía Ellar: "El siguiente pasito es el Palacio de los Deportes"

A pesar de su juventud no es ninguna principiante. Sofía Ellar se confirma como una de las voces más prometedoras de España con "Nota en Do" (autoeditado, 2018). Tras llenar tres noches Joy Eslava, mira al futuro con ambición.

Pregunta: ¿Cuales son las primeras sensaciones que te llevas del lanzamiento de "Nota en Do"?

Respuesta: El arranque ha sido positivísimo y la gente lo ha escuchado casi a tiempo real. Incluso se ponían alarmas para el lanzamiento. No he recibido ni un solo comentario negativo y el feedback ha sido todavía mejor que en el primero por la mezcla entre ritmos alegres y letra densa. "Seis peniques" sonaba a maqueta y este, aunque sigue siendo low cost, suena profesional.

P: Engañas con esa mezcla tan alegre como densa, pero el consumo tiende hacia lo banal. ¿Hacia dónde vamos?

R: "Hamelín cruzó Gran Vía y con su flauta, en fila india, le verás", dice una de mis canciones. Estamos todos detrás del flautista. Tanto en la música, como en la política, como en lo que pensamos. Tú verás si eres una de las ratas o si decides cambiar esta situación. Siempre con música y buen rollo, pero con la libertad de seguir expresándonos con canciones. La historia se repite y después de una dictadura viene una revolución. Estamos tocando tanto el fondo que no habrá punto medio. Volveremos al sistema tradicional. Soy positiva.

P: ¿Hasta qué punto es importante estar presente en redes?

R: Hay muchas fórmulas distintas que funcionan, pero yo creo que vivimos en un mundo de sobreinformación, pero demostrar cosas a largo plazo y mantenerse requiere cierta constancia en aspectos como las redes. Debes saber utilizarlas. Hay tanta mentira que la gente necesita un poquito de verdad. Si vas a crear un papel en redes, mejor pasa. Debes dar la versión más sincera de ti y no corromperla nunca.

P: ¿Tienes miedo a dar el paso y convertirte en celebrity?

R: Para nada. Aunque ya han hablado de mi en ciertos programas de TV lo han hecho con respeto y educación; hablando de mi trabajo de fin de grado y de mi música. Igual no se habló de mi disco en concreto, pero no lo vi como algo horroroso. Lo que si me habría disgustado es que hablasen de mi como "la de alguien".

P: Cambiaste una Riviera por tres Joy Eslava con todo lo que significa. ¿Necesitabas volver a distancias más cortas?

R: Es mucha paliza hacer tres fechas en plazas grandes. Tras presentar el primer disco en Joy llegué al fin de gira en La Riviera y fue muy diferente. El siguiente pasito es el Palacio de los Deportes y no se como lo haré, porque cuando he estado me ha parecido muy frío. Algo haré para tener un momento de los míos y poder bajarme del escenario.

P: ¿Ya piensas en el Palacio?

R: No te lo se decir. Yo sueño conforme voy viviendo. No tengo un objetivo. Vivo las cosas, las sueño y luego las cumplo. Parece que artista y ego van de la mano, pero no es así. El artista piensa a corto y medio plazo y refleja verdad en sus canciones.

P: Llama la atención que solo haya un tema en inglés en "Nota en Do", ¿qué pasó?

R: La gente me ha pedido más castellano y yo me he visto más cómoda al escribir así. De todas formas, me he quedado con una espinita clavada. Sacaré en los próximos meses un EP que se llame "Back to basics" donde suelte tres o cuatro canciones de country y rock'n'roll en inglés que ya están hechas y, aunque ni siquiera se vendan, me dejen tranquila.

P: De todas formas, le queda mucha vida a "Nota en Do". ¿Qué más vida le vas a dar?

R: Para Joy se me ocurrió hacer un sorteo de bailarinas de distintos géneros. Salieron dos muy distintas y ahora quiero hacer un videoclip de "Borrachos de sueño" con las dos.