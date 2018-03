Fracasa la investidura de Turull tras la abstención de la CUP

.@jorditurull no aconsegueix la majoria absoluta necessària per ser investit president de la Generalitat en primera votació



A favor hi han votat 64 diputats (JxCat i ERC), en contra 65 (Cs, PSC, CatECP i PPC) i 4 s'han abstingut (CUP) #Parlament pic.twitter.com/xTJ0YDXQMl