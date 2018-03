Inés Arrimadas: "Estamos con una convocatoria de urgencia para tener un capítulo más del procés"

Inés Arrimadas comenzó su respuesta diciendo que "no veníamos aquí a un pleno de investidura" y hacía hincapié en ello "estamos con una convocatoria de urgencia para tener un capítulo más de esta novela que es el procés y que estamos escribiendo. Si el señor Turull no tuviera una cita importante con la justicia mañana no estaríamos aquí. Usted no está aquí para ser presidente, nadie en su grupo pretende que sea presidente".

Arrimadas respondió al discurso diciendo que "solo hay que escuchar una parte muy breve de su discurso para saber que usted no está aquí hoy para ser presidente de la Generalitat, usted no se ha metido en un problema hasta que convocaron un referéndum y lo pagaron con dinero público. No son sus ideas las que le han llevado a esta situación, han sido sus actos". Y contesta a Turull diciendo que no es la solución al problema sino que "usted forma parte del problema. Usted era el portavoz del Gobierno separatista. Usted ha provocado este choque institucional. Esto no es una sesión de investidura normal".

Ha puesto el foco en la división social existente, "esta situación de fractura es un reflejo de la fractura social y es una situación excepcional, por eso nuestro no es una respuesta excepcional. Usted ha sido capaz de decepcionar a todo el mundo" ha continuado Arrimadas. "Ni independencia, ni República, nada de nada. Pero tampoco a venido a defender que va respetar la legalidad ni que reconoce que esto sea un error. El primero que no estaba contento con su discurso era usted mismo. Pocos discursos he visto menos convincentes que el que acaba de hacer usted".

La representante de Ciudadanos ha continuado diciendo que los independentistas "quieren alargar el procés, el ruido, la confrontación... Ustedes no quieren gestionar la realidad de Cataluña, es mucho mejor decir que la culpa es de España, dónde va a parar. Ustedes no quieren ir a negociar mejoras con el resto de España. Ni quieren, ni pueden, y por eso no quieren acabar con el procés, porque lo que queda después del procés es la realidad. Y eso a ustedes no les interesa".

Continuó diciendo que el bloque independentista "no quiere gobernar Cataluña, quieren alargar el caos, porque fuera de esto no tienen nada. Es el procés una novela, una novela larga, cara, de ficción, porque es todo mentira, y creo que en esa novela, el capítulo de Turull va a ser un capítulo breve".

Lanzó una pregunta al bloque separatista, "¿puede decir alguna cosa positiva del procés de todos estos años?. Otra vez estamos pendientes de la decisión de la CUP, ya está bien, aprendamos de los errores, no podemos estar pendientes de la CUP, de si nos llaman a las diez de la noche para hacer un pleno, Tenemos que empezar a hablar de lo que nos une ¿no es más fácil ponernos a hablar de las cosas que pueden tener margen de consenso?. ¿Por qué no hablamos de la lucha contra la corrupción, señor Puigdemont... digo señor Turull?", se confundió por segunda vez Inés Arrimadas refiriéndose a Turull como Puigdemont.

Finalizó su discurso diciendo que "Cataluña ya no aguanta más años de procés. En el resto de Europa nadie les hace caso".