Jordi Turull pronuncia su discurso de investidura en el Parlament catalán

Jordi Turull ha comenzado su discurso de investidura acordándose de los que no están hoy en el pleno por estar huidos o en la cárcel, "no soy yo quién tendría que estar aquí hoy" ha dicho nada más comenzar el candidato. Ha proseguido diciendo que le se siente "parte de esta solución y aspiro a poder ser digno".

El @parlamentcat és el dipositari d'un encàrrec molt clar que ens ha fet la ciutadania. Tots els actors hem d'estar a l'altura d'aquest encàrrec. Hem de mantenir la posició enfront d'un estat que ultrapassa tots els límits de l'estat de dret 👉 https://t.co/2XxMpiU7KH pic.twitter.com/K2XcL02raM Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 22 de marzo de 2018

"Quiero mucho, algunos dicen que demasiado, a este país. Soy un enamorado de esta tierra. Los catalanes actuamos con los valores que nos identifican como nación", ha continuado diciendo Jordi Turull y ha querido reiterar que, aunque muchos le han dicho que mire por su familia y que rechace ser investido, ha preferido "asumir el riesgo que ser víctima de injusticias".

Ha continuado diciendo que el mensaje que lanza es "un mensaje de paz, fraternidad, de confianza y esperanza", y que lo que quiere, si forma finalmente gobierno, es volver a ofrecer "dialogo al gobierno español. Diálogo, diálogo y diálogo. Dentro y fuera. Diálogo no quiere decir más débiles, pero no nos han querido escuchar". Turull ha reiterado que no queire confrontación y que "no vamos contra nadie, ni contra nada. Solo nos mueve una sed de justicia y de paz, nuestra vida está entrelazada, sabemos que muchos entendéis que solo estamos ejerciendo nuestra democracia. Solo hemos actuado con las urnas".

El candidato a la presidencia de la Generalitat ha vuelto a hablar de España y de los españoles, y ha dicho que "el futuro es nuestro, de los catalanes y de los españoles, nos une el mismo deseo: poder vivir en paz" y que Cataluña es "un país que siempre ha mirado hacia fuera y lo queremos seguir haciendo". También ha continuado hablando sobre lo primero que hará en caso de formar gobierno y sera "restituir las instituciones y quitar el 155".

Turull sacó pecho y dijo que "no vamos a bajar la cabeza ante la injusticia y el miedo y amenazas". Reiteró el candidato que para él, lo más "confortable" habría sido renunciar a al encargo que se le ha ofrecido, sin embargo, quiere "defender Cataluña y luchar por ella". Por ello ha denunciado que "Catalunya sufre un espolio fiscal que hace que sea catastrófico". Y ha querido remarcar que los catalanes "sabemos distinguir al pueblo español de sus actuales gobernantes".

"Hemos ganado en las urnas y ahora tenemos que ser dignos. Porque la libertad es una oportunidad para ser mejores" ha continuado el candidato Jordi Turull, asegurando que "con las victorias vienen los retos, el nuestro es enorme, nos hemos preparado para este momento. Os necesitamos a todos para este reto".

Así ha concluido el candidato su discurso de investidura de más de una hora. El pleno se para por 30 minutos para que los demás grupos puedan preparar sus respuestas a este discurso de Jordi Turull.

Jordi Sànchez también se ha pronunciado sobre la investidura en su cuenta personal de Twitter."Absoluta confianza en el amigo Jordi Turull, un hombre comprometido con la voz de las urnas. Orgullosos de que representamos la luz en el ojo y el brazo!" ha escrito el ex presidente de ANC.