Los sindicatos convocan otra manifestación de pensionistas para el 15 de abril

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, indicó este jueves que el próximo 15 de abril tendrá lugar otra manifestación de pensionistas por toda España para pedir la revalorización conforme al IPC.

Así lo dijo Álvarez en declaraciones a los periodistas antes de participar en la Asamblea Confederal Consultiva que UGT celebra en Zaragoza y a la que asisten más de 2.000 delegados de toda España.

El líder sindical señaló que esta nueva convocatoria de movilizaciones de CCOO y UGT se producirá después de que el Gobierno haya aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, con el objetivo de "volver a retomar con fuerza" las reivindicaciones del colectivo de pensionistas.

Álvarez destacó que la movilización es "clave" y se mostró seguro de que "la batalla de las pensiones la vamos a ganar, no es posible que nadie piense que la situación que vive la revalorización de las pensiones en nuestro país se va a mantener el año 2018, ni en 2019 ni en 2020".

Insistió en que se debe volver a la revalorización automática conforme a la evolución de los precios y añadió que las pensiones más bajas deberán subir más porque la cuantía actual, de algo más de 600 euros, "es una mierda".

En relación a los PGE, el máximo responsable del sindicato subrayó que "lo que queremos es que este país avance hacia tener una presión fiscal similar a la de la UE" y en ese caso, "vamos a poder recuperar derechos".

Precisamente, Álvarez destacó que el lema de la Asamblea que este jueves tiene lugar en Zaragoza dicta 'Ahora toca recuperar derechos' y advirtió de que "no hay nada que vaya a impedir que este país, ahora que toca de verdad, pueda empezar a repartir la riqueza que genera".

"Me gustaría que tuviéramos un Gobierno sensible, que esté dispuesto a repartir la riqueza que se genera en el país", dijo para agregar que la huelga general "puede ser posible" pero que no es su deseo.