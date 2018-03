Facebook no está pasando por su mejor momento tras el escándalo relacionado con la transferencia de datos privados de 50 millones de usuarios.

Si sientes que tus datos no están seguros en la comunidad virtual, te guiamos, paso a paso, para que puedas eliminar cualquier rastro que Facebook pueda tener de tí. Aunque la única manera de que la compañía no rastree ninguna actividad es dejar de utilizar sus servicios.

Lo primero que haremos es conocer los que Facebook sabe de nosotros.

1. Entra en en la siguiente url: https://www.facebook.com/ads/preferences.

Organizados por categorías, Facebook recopila todos los "me gusta" que has realizado dentro de la plataforma. Si has hecho click en un mensaje, por ejemplo relacionado con el amor, Facebook sabe que ese es un tema que te interesa.

Facebook también recopila información sobre aplicaciones externas a la plataforma con las que interactúas en Internet. Cada vez que inicias sesión en otras páginas o aplicaciones con tu cuenta de la red social, la compañía recopila toda esa información.. Así, por ejemplo, Facebook sabe que utilizo Pinterest en mi smartphone.

Con toda esa información, Facebook crea un perfil basado en tus gustos que puedes ver haciendo click en la sección de "Tu información" y pulsando en "Tus categorías"

Todos estos datos se utilizan para que los anunciantes puedan orientar sus anuncios a personas que compartan intereses similares. En cada bloque, en el margen derecho, puedes ir eliminando cada interés pulsado sobre la 'X'.

Aplicaciones: También podrás eliminar el historial de aplicaciones con las que has interactuado. Para ello, puedes entrar a través de esta URL https://www.facebook.com/settings. Una vez dentro de esa página debes pulsar en "Aplicaciones" en la barra lateral que aparece a la izquierda.

Mismo procedimiento que con "Tus intereses", para borrar clicar sobre el boton 'X' situado a la derecha de cada icono.

Para terminar, en la sección de aplicaciones deberías revisar "Aplicaciones que usan otras personas" que aparece debajo de la lista de aplicaciones que se muestran en pantalla.

Aquí podrás editar qué datos tuyos pueden utilizar otras personas,seleccionado desde tu fecha de nacimiento hasta tus creencias religiosas, tu actual empleo o si estás conectado o no a Facebook a cada momento.

Puede decirle a Facebook que no comparta tu información desmarcando las casillas correspondientes.