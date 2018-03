3 dudas que todavía faltan por aclarar del polémico máster de Cristina Cifuentes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, defendió anoche que no piensa dimitir tras la polémica generada por las notas de su máster. En una entrevista en 'Onda Cero', la dirigente madrileña aseguró que es la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) la que debe dar las explicaciones de por qué se cambió la nota de 'No presentado' a 'Notable', tanto en el trabajo de fin de máster como en una asignatura, dos años después de matricularse. Lo hizo una funcionaria con la que, de hecho, Cristina Cifuentes se hizo una foto a la hora de recoger el título universitario.

El rector de la URJC, Javier Ramos, explicó este miércoles que Cifuentes, sí aprobó en tiempo y forma el máster de Derecho Público del Estado Autonómico, y añadió que la ausencia de calificaciones en dos asignaturas responde a una "mala transcripción" de las notas en el sistema informático.

No obstante, todavía quedan una serie de dudas por resolver:

Entre otras, dónde está el trabajo de fin de máster de Cifuentes. Ella misma dijo anoche que "supongo que el trabajo estará en la universidad".

Otra de las cuestiones a la que la oposición no encuentra explicación es por qué Cifuentes se pudo presentar a la defensa del trabajo final si, en el sistema informático, una de las asignaturas aparecía como 'no presentado'.

Además este jueves, eldiario.es asegura que el registro de secretaría revela que la presidenta de la Comunidad pagó unos gastos para poder matricularse por segunda vez en ese trabajo el 20 de noviembre de 2012, cuatro meses después de que, tanto el rector de la universidad pública madrileña, como Cristina Cifuentes, aseguraran que aprobó el trabajo de fin de máster el 2 de julio de 2012.

Anoche Cifuentes reconocía que "cuando iba a pagar las tasas se dieron cuenta de que había un error y el profesor rectificó", "fue un error que afectó a más personas". Sobre su tardanza en comparecer ante los medios, Cifuentes se defendió asegurando que había estado recabando información: "No he salido antes porque me parecía importante presentar la información, y era importante que fuera los documentos oficiales", pero finalmente "he podido recabar la documentación oficial que acredita que no ha habido ninguna irregularidad".